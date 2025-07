Meta deve pagare un equo compenso a GEDI

Il gruppo GEDI ha ottenuto un’altra vittoria contro le Big Tech statunitensi che pubblicano contenuti editoriali sulle piattaforme online. Dopo Microsoft tocca a Meta versare un equo compenso per gli articoli pubblicati su Facebook. L’azienda di Menlo Park aveva chiesto la sospensione dell’applicazione del regolamento approvato all’inizio del 2023, ma ha perso il ricorso.

Compenso stabilito da AGCOM

All’inizio di novembre 2021 è stato approvato il decreto legislativo n. 177 (in vigore dal 12 dicembre 2021) che recepisce la direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha successivamente approvato il regolamento (delibera 3/23/CONS) che stabilisce i criteri per il calcolo dell’equo compenso da versare agli editori per i contenuti pubblicati dalle piattaforme online.

Il suddetto regolamento prevede la libertà negoziale tra le parti. Non avendo raggiunto un accordo, Meta e GEDI hanno chiesto l’intervento di AGCOM. L’autorità ha esaminato le proposte economiche, evidenziando che nessuna di esse è conforme all’art. 4 del regolamento. Ha pertanto determinato l’equo compenso prendendo come base di calcolo la differenza tra i ricavi pubblicitari ottenuti da Meta dall’utilizzo online delle pubblicazioni di GEDI e i ricavi ottenuti da GEDI derivanti dal traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito dalle pubblicazioni usate da Meta.

Al valore ottenuto (ignoto) è stata applicata un’aliquota fino al 70% (quella esatta non è nota). Per determinare la base di calcolo è stato considerato il modello di business di Meta e i meccanismi di funzionamento dei suoi servizi, definendo il perimetro entro cui l’equo compenso deve essere calcolato.

L’aliquota è stata invece determinata in base ai criteri elencati nell’art. 4 del regolamento (in ordine decrescente di importanza). La delibera è stata approvata con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, quasi sempre in disaccordo con le decisioni del consiglio dell’autorità.