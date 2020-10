C’è una tipologia di minaccia informatica che proprio non vuol saperne di scomparire, nemmeno nell’epoca dei ransomware: stiamo parlando del phishing. Complici anche le dinamiche innescate dalla corsa allo smart working, si sono moltiplicate le segnalazioni relative a campagne messe in atto dai cybercriminali per allungare le mani su informazioni e denaro delle vittime.

Phishing: Microsoft, DHL e Google i brand più usati

La ricerca condotta dal team di Check Point fa luce su un aspetto in particolare: quello dei brand più sfruttati dai malintenzionati per trarre in inganno i malcapitati. In altre parole, i marchi che più spesso ricorrono nei tentativi di raggiro in cui si chiede al bersaglio designato di cedere le proprie credenziali o i propri dati.

In testa c’è Microsoft, seguita da DHL e Google. Tre realtà che ben descrivono ciò che è di maggiore rilevanza in questo momento: soluzioni per la produttività, consegne dei prodotti acquistati online e servizi basati sul cloud. Dietro trovano posto PayPal, Netflix e Facebook. Di seguito la Top 10 completa riferita al Q3 2020.

Microsoft (collegato al 19% di tutti i tentativi di brand phishing a livello globale); DHL (9%); Google (9%); PayPal (6%); Netflix (6%); Facebook (5%); Apple (5%); Whatsapp (5%); Amazon (4%); Instagram (4%).

L’email rimane il veicolo più utilizzato per il phishing con il 44% della quota complessiva, seguita a breve distanza dal Web (43%) e dalle applicazioni mobile (12%). Queste le parole di Omer Dembinsky, Manager of Data Threat Intelligence di Check Point.

Gli hacker, percependo grandi opportunità, stanno imitando il marchio più conosciuto per il lavoro: Microsoft. Mi aspetto che le imitazioni di Microsoft continuino anche quest’anno. Incoraggio i lavoratori a distanza a essere molto cauti quando ricevono un’email proveniente dal proprio account Microsoft, in questo caso bisogna alzare la guardia.

Per contrastare la minaccia il consiglio migliore rimane quello di sempre: fare attenzione. Le tecniche impiegate dai cybercriminali evolvono di pari passo (e spesso più rapidamente) con i sistemi posti a tutela di account e caselle di posta elettronica, dunque un utilizzo responsabile degli strumenti digitali e online ancora oggi costituisce il più efficace scudo per evitare la compromissione delle proprie informazioni e del proprio portafogli.