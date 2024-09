Microsoft Edge avrà presto un editor integrato per le immagini

Microsoft Edge continua a essere un browser in costante crescita, nonostante l’attuale dominio di Chrome, che si trova ancora saldamente in cima nella classifica dei browser più usati. Questo per via delle funzionalità che, nel corso dello sviluppo, vengono aggiunte al browser e che mirano a colmare fortemente il gap con il browser di Google, per quanto riguarda il bacino di utenza. L’ultima di queste è stata scoperta nel canale anteprima canary e riguarda un interessante editor integrato per le immagini.

Microsoft Edge integrerà un editor per modificare le immagini

Il nuovo editor è stato scoperto da un utente che ha tenuto d’occhio la versione canary di Microsoft Edge, il quale ha pubblicato un post con delle immagini su X che mostrano in anteprima la nuova funzionalità. Come è possibile vedere dai contenuti condivisi, il nuovo editor per le immagini prenderà il nome di “Designer”, una funzionalità anticipata già prima, completa di strumenti IA, ma che non era ancora completamente funzionante.

La versione canary del browser si aggiorna ogni notte, permettendo all’utente di tenere d’occhio i progressi relativi allo sviluppo della funzionalità per ogni aggiornamento. L’ultima versione canary mostra come Microsoft ha già completato il sistema di login che permette di usare Designer, il che ha permetto all’utente di avere accesso completo alla funzionalità, per mostrarla in

anteprima.

L’editor di immagini di Microsoft Edge consente di caricare immagini dal PC, per modificarle, annotarle o applicare cambiamenti usando le funzionalità di intelligenza artificiale incluse, per poi disporne come si vuole o caricarle direttamente sulla propria archiviazione cloud. Questa aggiunta consentirà così agli utenti di non abbandonare la navigazione nel caso in cui si stia cercando un’immagine da editare velocemente ed usare successivamente, evitando così di tornare sul desktop e aprire il relativo software per la modifica delle immagini.

Considerato lo stato di completamento, il nuovo editor arriverà nella versione stabile su Edge probabilmente nelle prossime settimane.