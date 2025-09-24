 Microsoft Edge: Copilot diventa un assistente AI integrato
Microsoft Edge si prepara a una svolta. Copilot AI diventa un assistente integrato che semplifica la navigazione e aumenta la produttività.
Microsoft non sta creando un nuovo browser, ma ha in serbo una rivoluzione silenziosa. Edge si trasformerà in un vero e proprio agente AI, capace di assistere l’utente in tempo reale. Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, ha descritto la nuova esperienza come un piccolo angelo sulla spalla che si occupa delle noie digitali al posto nostro: leggere recensioni, confrontare prezzi, sintetizzare ricerche. Tutto questo accade davanti ai propri occhi, mentre si resta al comando.

Copilot integrato in Microsoft Edge, ma sarà opzionale

La trasformazione di Edge non darà vita a un browser separato. Non ci sarà un nuovo browser; sarà un’unica esperienza, ha chiarito Suleyman. L’idea è portare Copilot direttamente all’interno di Edge, con un’integrazione profonda nell’interfaccia, ma senza stravolgere le abitudini d’uso degli utenti. E soprattutto, sarà opzionale, nessuna funzione verrà imposta.

Microsoft sa che l’intelligenza artificiale solleva dubbi su privacy e controllo. Per questo, Suleyman ha assicurato che l’utente resterà sempre al centro: La trasparenza crea fiducia. Copilot non prenderà il controllo, ma sarà uno strumento potente e discreto, pensato per semplificare la navigazione e aumentare la produttività.

Edge vuole superare Chrome con l’AI integrata?

Mentre concorrenti come Perplexity e OpenAI spingono verso browser AI nativi, Microsoft punta su Edge come piattaforma evoluta. Con Copilot, Edge potrebbe diventare il primo browser capace di gestire compiti complessi in autonomia, senza togliere all’utente il piacere di esplorare.

Secondo Suleyman, Microsoft è già molto avanti rispetto alla concorrenza (si riferisce chiaramente a Chrome), con funzionalità che nessun altro offre oggi. Un esempio? L’interfaccia unificata che combina ricerca, chat e navigazione in una sola casella di input.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 24 set 2025

Tiziana Foglio
24 set 2025
