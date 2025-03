Microsoft Edge introduce le estensioni su Android

Il fiore all’occhiello di Google Chrome su PC e Mac sono senza dubbio alcuno le estensioni, utilissime per completare l’esperienza d’uso di ciascun utente e per personalizzare il browser secondo esigenza. Peccato però che non siano mai state introdotte anche su mobile, più specificamente su Android, visto e considerato le limitazioni di Apple a tal riguardo per iPhone e iPad, ma per fortuna Microsoft Edge, che come il browser di “big G”si basa su Chromium, ha rimediato alla cosa.

Microsoft Edge: arrivo le estensioni su Android

Con l’ultima build di Microsoft Edge per Android, la versione 134.0.3124.57, viene infatti introdotto il pulsante “Estensioni” nel menu in basso del browser. Premendo su di esso, è possibile accedere al negozio delle estensioni, con vari componenti aggiuntivi attualmente gratuiti, anche se non è escluso che in futuro possano venire proposte anche risorse a pagamento.

Attualmente ci sono solo una manciata di estensioni disponibili, 22 per l’esattezza, tra cui una VPN e un downloader multimediale, e al momento la funzionalità è ancora in beta, pur essendo fruibile tramite la versione pubblica di Microsoft Edge. È anche importante notare che le estensioni sono disponibili senza dover abilitare i flag, il che è un grande cambiamento.

In merito alla procedura da attuare per installare un’estensione, è tutto molto semplice. Per prima cosa, occorre premere sul pulsante Estensioni nel menu in basso, dopodiché comparirà la pagina con le estensioni e toccando i pulsanti Ottieni e Aggiungi verrà installato il componente aggiuntivo scelto. Le estensioni installate possono poi essere utilizzate sempre mediante il pulsante Estensioni collocato a fondo schermata.