Microsoft Edge non apre le pagine, fix disponibile

Microsoft ha rilasciato la versione 122.0.2365.63 di Edge il 29 febbraio. Dopo aver installato l’aggiornamento, molti utenti hanno segnalato l’impossibilità di aprire le pagine web. Il browser mostrava uno strano errore relativo alla memoria. L’azienda di Redmond ha quindi sospeso la distribuzione e rilasciato ieri un fix con la versione 122.0.2365.66.

Colpa di Microsoft Defender Application Guard

Quando gli utenti cercavano di aprire una pagina web, inclusa quelle delle impostazioni, Edge 122.0.2365.63 mostrava un errore che indica la poca memoria disponibile per aprire la pagina con il suggerimento di chiudere le altre applicazioni. In alternativa, il browser segnalava la presenza di un problema per la pagina.

Alcuni utenti hanno scoperto che l’errore non si presentava scegliendo il livello di sicurezza bilanciato (invece di rigido) per l’opzione “Migliora la sicurezza web” oppure disattivando completamente la funzionalità in Impostazioni > Privacy, ricerca e servizi .

Microsoft ha confermato il bug, sospendendo la distribuzione dell’aggiornamento 122.0.2365.63. Ieri sera ha rilasciato il fix con la versione 122.0.2365.66. Nelle release notes è scritto che un problema di rete ha impedito il caricamento dei siti all’interno della finestra di Microsoft Defender Application Guard.

Si tratta di una funzionalità di sicurezza, introdotta nel 2016, che blocca l’apertura di siti non attendibili. Microsoft ha comunicato a dicembre 2023 che non verrà più aggiornata.