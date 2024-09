Microsoft Edge: novità per la sidebar per alcuni utenti

La scorsa settimana, è stata resa disponibile la relase 129 di Microsoft Edge nel canale stabile, con cui sono state dismesse alcune funzioni e con cui sono state apportate altre modifiche e miglioramenti al browser. Ora, il colosso di Redmond ha rilasciato un ulteriore aggiornamento per il suo navigatore, con cui vengono risolti vari bug e problemi di prestazioni, corrette alcune vulnerabilità di sicurezza, ma soprattutto con cui viene cambiato il funzionamento della sidebar per alcuni utenti.

Microsoft Edge: barra laterale disattivata per utenti nuovi e inattivi

Andando più in dettaglio, a partire dalla versione 129.0.2792.65 di Microsoft Edge, la barra laterale è disattivata per impostazione predefinita per gli utenti nuovi o per quelli inattivi, sulla falsariga di quanto già fatto in passato con l’avvento di Copilot, per un’interfaccia più pulita e meno disordinata.

Ciononostante, tutti sono invitati ad attivare la barra laterale nelle impostazioni del browser. Per farlo, è sufficiente accedere alla sezione Menu del browser, poi a quella Impostazioni e selezionare la dicitura Barra laterale.

Microsoft ha sottolineato che il cambiamento non riguarda le persone che utilizzano attivamente la barra laterale del browser. Gli amministratori IT possono controllare la disponibilità della barra laterale.

Per coloro che non hanno familiarità con la funzione, la barra laterale di Microsoft Edge fornisce un rapido accesso a strumenti integrati come un test di velocità, una calcolatrice, un convertitore di unità e altro ancora. Tramite la sidebar è altresì possibile aprire ulteriori schede e salvare i siti Web preferiti.

Oltre a Edge 129.0.2792.52 nel canale stabile, Microsoft ha rilasciato la versione 128.0.2739.97 nel canale stabile esteso: contiene patch di sicurezza, risoluzioni di bug e correzioni relative a problemi di prestazioni.