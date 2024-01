Microsoft ha raggiunto un valore di 3.000 miliardi di dollari

Il 2023 da poco trascorso è stato un anno particolarmente fortunato per Microsoft, in special modo grazie all’impegno profuso nel segmento AI. Evidente dimostrazione della cosa è il fatto che, secondo gli ultimi dati rilevati, può adesso vantare il titolo di seconda azienda tech come capitalizzazione.

Microsoft è la seconda azienda tech per capitalizzazione

Microsoft, infatti, è riuscita a raggiungere un valore di mercato di 3.000 miliardi di dollari, un obiettivo davvero ambizioso che sino a questo momento era stato raggiunto solo ed esclusivamente da Apple due anni fa.

L’importante traguardo è stato raggiunto il 24 gennaio 2024, dopo che il titolo azionario dell’azienda di Redmond ha registrato un aumento dell’1,5% durante l’ultima sessione di trading del Nasdaq. Il percorso di crescita, però, era già iniziato lo scorso anno, con un aumento del 40% del valore azionario.

I primi segni del raggiungimento di questo importante traguardo si sono visti con l’avvento di Bing Chat a seguito della partnership con OpenAI, ma lo scorso anno tutti gli annunci relativi a Copilot per Microsoft 365 hanno portato a un aumento significativo del prezzo delle azioni.

Inoltre, negli ultimi mesi, Microsoft ha continuato a rilasciare a ritmo quasi settimanale nuovi prodotti e funzionalità sempre legate all’intelligenza artificiale, il che ha convinto in maniera sempre maggiore i mercati a credere nell’impegno dell’azienda in tale ambito.

Va altresì tenuto presente che negli ultimi anni, Microsoft, sotto il comando di Nadella, ha provveduto a mettere a segno l’acquisizione di diverse società di intelligenza artificiale e ha investito oltre 10 miliardi di dollari in OpenAI.