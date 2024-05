Microsoft: in arrivo un aggiornamento per WSL su Windows 11

Microsoft rilascerà presto nuovi aggiornamenti su Windows 11 sia per quanto riguarda WSL (Windows Subsystem for Linux) che anche le sue impostazioni, con una rivisitazione sull’interfaccia e diversi cambiamenti per quanto riguarda le funzionalità. Il componente WSL è stato rilasciato per la prima volta su Windows 10 nel 2016, offrendo un ambiente virtuale in grado di far girare software basato su GNU, come appunto le principali distribuzioni Linux.

Microsoft aggiornerà presto WSL su Windows 11

Come sintetizzato in un post sul blog di Microsoft, dove venivano ricapitolate delle novità presentate alla conferenza Build, nei canali stabili di Windows 11 sono già in fase di rilascio delle funzionalità sperimentali che erano già state annunciate lo scorso anno dall’azienda di Redmond.

Tra le novità, vi è ad esempio il rilascio automatico su Windows della memoria archiviata su WSL, in modo da agevolare quei dispositivi dotati di poca memoria, ma anche le macchine più potenti che devono caricarsi di operazioni esose in termini di risorse durante l’esecuzione dell’ambiente. Il tunneling DNS è poi anche attivato per impostazione predefinita, in modo da migliorare la gestione della rete, in particolar modo con una VPN abilitata.

Insieme alle altre funzionalità sperimentali, attivabili tramite le impostazioni di WLS, sono in arrivo su Windows 11 anche il recupero automatico del disco e la modalità rete con mirroring, incluso il supporto IPv6.

Una delle novità più importanti è tuttavia proprio l’interfaccia grafica per le impostazioni, con una nuova app dotata di varie sezioni semplificate. In precedenza infatti, gli utenti erano costretti a modificare il file “.wslconfig” per cambiare i settaggi. Sarà tuttavia ancora possibile farlo, proprio perché la nuova interfaccia delle impostazioni rimarrà compatibile con il file di configurazione.

WSL su Windows 11 verrà anche integrato con Dev Home attraverso una nuova funzionalità che consentirà di gestire e lanciare nuovi ambienti virtuali di sviluppo, come macchine Hyper-V e dev box, oltre a interagire con le varie distribuzioni WSL.