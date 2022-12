Microsoft: in arrivo una super app per fare tutto

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Microsoft starebbe valutando il lancio di una super app capace di fare praticamente tutto, ovvero di incorporare una piattaforma di messaggistica, una per fare acquisti, un sistema per eseguire ricerche sul Web, uno strumento per trovare e leggere notizie e molto altro ancora.

Microsoft vuole lanciare un’app tuttofare

L’obiettivo sarebbe quello di andare a competere meglio contro Apple e Google che dominano indiscusse in ambito mobile, ma per il momento non è dato sapere quali siano le effettive caratteristiche dell’app e quando verrà lanciata.

A quanto pare, però, Satya Nadella, CEO di Microsoft, avrebbe chiesto ai team dell’azienda di integrare meglio il motore di ricerca proprietario Bing (che da qualche tempo a questa parte si chiama in realtà Microsoft Bing) con altri servizi e app della società, tra cui Microsoft Teams e Outlook, per gettare le basi per strutturare meglio la super app in questione.

L’idea di partenza sarebbe quella di permettere alle persone di condividere con maggiore facilità i risultati di ricerca nei messaggi e nelle email, dopodiché il progetto dovrebbe ampliarsi per includere un numero di servizi molto più vasto.

Potrebbe insomma trattarsi di una prospettiva decisamente interessante per il futuro dei servizi Microsoft, anche perché la maggior parte delle attività del colosso di Redmond deriva dalla vendita di software alle aziende e non di soluzioni orientate al consumatore. Per cui, il lancio di un’app tutto incluso potrebbe andare ad allargare gli orizzonti del gruppo, essendo un qualcosa maggiormente a misura dell’utente comune.