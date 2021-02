Microsoft Journal: appunti con intelligenza artificiale

Journal era una applicazione del 2002 per Tablet PC. Ora Microsoft ha riportato in vita il nome con un app per Windows 10 che semplifica la scrittura a mano libera con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Journal è stata sviluppata dal gruppo di scienze applicate, lo stesso che ha collaborato alla realizzazione dei dispositivi, tra cui i Surface.

Microsoft Journal: scrittura con IA

Journal è semplicemente la versione digitale di un foglio di carta. Non ci sono elementi che distraggono l’utente, come in Word. L’interfaccia è solo una pagina bianca su cui scrivere e disegnare con una stilo (quindi è ottimizzata per tablet e dispositivi 2-in-1).

Oltre al testo sono ovviamente supportati altri contenuti, tra cui immagini e PDF, sui quali è possibile prendere appunti. L’esperienza d’uso è semplificata dalle gesture. Per selezionare parole e frasi basta tracciare un cerchio con la stilo o toccarle con un dito. Per cancellare un errore di ortografia non serve selezionare lo strumento apposito, ma è sufficiente usare una gesture. L’intelligenza artificiale distingue tra la cancellazione di una parola e l’ombreggiatura in un diagramma.

Journal riconosce automaticamente la struttura del contenuto (titoli, disegni, parole chiave e altro). È possibile spostare il testo scritto a mano libera e utilizzare il riconoscimento automatico (OCR). Il machine learning viene sfruttato anche per cercare e filtrare i contenuti. Gli abbonati alla suite Microsoft 365 possono inoltre integrare il calendario e prendere appunti sulla riunione.

L’app Microsoft Journal (in inglese) può essere scaricata dal Microsoft Store e installata in Windows 10 (x86 e ARM).