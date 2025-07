Microsoft licenzia altri 9.000 dipendenti

Microsoft ha comunicato il licenziamento di circa 9.000 dipendenti. Si tratta del secondo taglio consecutivo della forza lavoro dopo quello di maggio. Riguarderà diversi team all’interno dell’azienda e diversi livelli di esperienza. Considerando quelli effettuati all’inizio del 2023 sono state licenziate oltre 28.000 persone.

L’annuncio è arrivato il secondo giorno dell’anno fiscale 2026. In base ai risultati finanziari pubblicati a fine aprile, Microsoft è un’azienda in ottima salute. Le entrate e i profitti netti sono aumentati del 13% e del 18% rispetto all’anno precedente. Attualmente ha una capitalizzazione di mercato di oltre 3.600 miliardi di dollari.

Nonostante ciò sono stati effettuati diversi tagli della forza lavoro dall’inizio del 2025. Il primo è avvenuto a gennaio (meno dell’1%). A metà maggio sono stati licenziati oltre 6.000 dipendenti. Altri 305 hanno perso il lavoro all’inizio di giugno. Aggiungendo i circa 9.000 dipendenti che rientrano nell’ultimo round di tagli, il totale del 2025 supera quota 15.300.

Un portavoce ha dichiarato:

Continuiamo ad implementare i cambiamenti organizzativi necessari per posizionare al meglio l’azienda e i team per il successo in un mercato dinamico.