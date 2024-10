Microsoft: maxi investimento da 4,3 miliardi per il cloud in Italia

Aiutare il Paese a massimizzare le opportunità legate all’intelligenza artificiale e sostenere gli obiettivi del Governo in ambito economico e demografico: sono queste le finalità del maxi investimento da 4,3 miliardi di euro annunciato da Microsoft e relativo all’Italia. Servirà, entro i prossimi due anni, a espandere l’infrastruttura di data center presente sul nostro territorio, in particolare nel Nord.

Un’espansione per il cloud di Microsoft in Italia

Nel comunicato che abbiamo ricevuto in redazione, la società pone l’accento sulle potenzialità dell’IA inerenti a settori come il manifatturiero, la sanità, la finanza e la Pubblica Amministrazione, oltre che per affrontare le sfide demografiche e per aumentare la competitività su scala globale.

L’investimento renderà la Cloud Region Italy North una delle più grandi tra quelle controllate da Microsoft in Europa. L’infrastruttura assumerà inoltre il ruolo di hub per il Mediterraneo e il Nord Africa, grazie al suo strategico posizionamento geografico. Riportiamo di seguito le parole di Brad Smith, Vice Presidente e Presidente di Microsoft.

Questo investimento storico rafforza ulteriormente il nostro impegno di lunga data per la trasformazione digitale dell’Italia. Ampliando l’accesso alla nostra tecnologia e promuovendo una diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale, vogliamo fornire al Governo italiano, alle imprese e alla forza lavoro gli strumenti per costruire un’economia guidata dall’intelligenza artificiale che crei occupazione e prosperità.

Il progetto seguirà l’approccio di Microsoft all’IA, basandosi su sei principi fondamentali: equità, affidabilità e protezione, privacy e sicurezza, inclusività, trasparenza, responsabilità. Ricordiamo infine che la società ha firmato, già oltre quattro anni e mezzo fa, la Rome Call for AI Ethics. Inoltre, è responsabile dell’iniziativa Ambizione Italia lanciata nel 2018.

National Skilling Initiative: il piano di formazione

Non è tutto, non c’è solo l’espansione dell’infrastruttura cloud nel futuro di Microsoft in Italia. Il gruppo di Redmond ha annunciato anche un piano di formazione destinato ad accrescere le competenze digitali di oltre un milione di italiani entro la fine del 2025, a sostegno dell’occupazione.

Attraverso la National Skilling Initiative saranno fornite nozioni skill relative in particolare all’intelligenza artificiale, affrontando temi come il suo impatto sui business di ogni categoria e la promozione di uno sviluppo sicuro e responsabile. L’iniziativa coinvolgerà partner industriali, università, organizzazioni no-profit, istituzioni governative e associazioni.