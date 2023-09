Microsoft migliora HoloLens 2 per uso militare

Il visore HoloLens 2 non è utilizzato solo dalle aziende. Microsoft ha ottenuto diversi contratti dall’esercito statunitense per la fornitura di una versione modificata che verrà indossata dai militari. Secondo la fonte di Bloomberg, l’azienda di Redmond ha risolto diversi problemi hardware. Gli ultimi test hanno dato finalmente risultati soddisfacenti.

Importanti miglioramenti con IVAS 1.2

Il primo contratto da 480 milioni di dollari era stato sottoscritto a fine 2018. La versione per i militari della US Army è denominata IVAS (Integrated Visual Augmentation System) e offre alcune funzionalità aggiuntive rispetto a HoloLens 2, tra cui visione notturna/termica, GPS e monitoraggio dei parametri vitali. Anche le dimensioni sono inferiori.

Il primo lotto da 5.000 unità era stato consegnato circa un anno fa. I soldati avevano evidenziato diversi problemi, tra cui mal di testa, nausea e affaticamento degli occhi. I dispositivi emettono inoltre troppa luce, quindi sono facilmente visibili da un eventuale nemico.

Microsoft ha quindi apportato diversi miglioramenti e consegnato i primi 20 prototipi di IVAS 1.2 a fine luglio. Due gruppi di soldati hanno testato i dispositivi a fine agosto, notando l’eliminazione dei difetti della precedente versione. Sono stati risolti i problemi di nausea e vertigini, migliorate le prestazioni alle basse luci e ridotto l’ingombro.

L’esercito aveva chiesto 400 milioni di dollari al Congresso per l’acquisto di 6.900 unità, ma sono stati concessi solo 40 milioni di dollari. Successivamente sono stati aggiunti altri 125 milioni per lo sviluppo. La nuova versione è parte di un altro contratto sottoscritto il 5 settembre (non è nota la cifra).

Test più approfonditi verranno effettuati tra aprile e giugno 2025. L’esercito prevede di ordinare almeno 121.000 IVS, spendendo quasi 22 miliardi di dollari in 10 anni.