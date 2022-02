HoloLens 3: Microsoft continua lo sviluppo

Tre giorni fa erano emersi dubbi sul futuro di HoloLens 3. Secondo le fonti di Business Insider, Microsoft avrebbe deciso di abbandonare il progetto e avviare una collaborazione con Samsung per la realizzazione di un visore per la realtà mista. Alex Kipman, responsabile della divisione che sviluppa HoloLens, ha smentito l’indiscrezione, consigliando di non credere a ciò che viene scritto su Internet.

In base a quanto riportato da Business Insider, Microsoft potrebbe interrompere lo sviluppo di HoloLens 3. Vista la scarsa chiarezza sui piani futuri, oltre 70 dei circa 1.500 dipendenti che lavoravano nella divisione VR hanno lasciato l’azienda nel corso del 2021 e circa 40 di essi hanno deciso di lavorare per Meta. Il portavoce Frank Shaw aveva dichiarato che HoloLens è molto importante per i piani legati a settori emergenti, come realtà mista e metaverso.

don't believe what you read on the internet. #HoloLens is doing great and if you search said internet they also said we had cancelled #HoloLens2… which last I checked we shipped with success [)-)

— Alex Kipman (@akipman) February 3, 2022