HoloLens 3 in forse: Microsoft getta la spugna?

Il futuro del progetto Microsoft legato alla mixed reality potrebbe essere stato messo in discussione dallo stesso gruppo di Redmond. È quanto riportato sulle pagine di Business Insider, citando fonti rimaste anonime, ma interne alla società e ritenute affidabili. Potrebbe dunque non arrivare mai sul mercato la terza versione di HoloLens.

Il progetto HoloLens 3 cestinato da Microsoft?

Circolano inoltre voci su un possibile accordo siglato con Samsung per la realizzazione congiunta di nuovi dispositivi da destinare allo stesso scopo. La decisione non sarebbe stata ben accolta da una parte del team al lavoro fin dal primo momento sul visore, causando tensioni interne.

L’ipotesi di un abbandono e di una cancellazione per HoloLens 3 è stata smentita da Frank Shaw, volto noto di Microsoft. Ha definito l’iniziativa di importanza critica per i piani legati alla crescita di ambiti come mixed reality e metaverso .

Tra le realtà che hanno mostrato interesse nei confronti di HoloLens c’è il Dipartimento della Difesa statunitense. Il Pentagono ha staccato un assegno da 21,88 miliardi di dollari per acquistarne 120.000 unità da destinare all’impiego militare.

Il dispositivo, che sfrutta un IVAS (Integrated Visual Augmentation System), permette ai soldati di vedere attraverso il fumo e dietro gli angoli, utilizzare immagini olografiche per l’addestramento e avere mappe del terreno 3D proiettate sul loro campo visivo con il click di un pulsante.

I settori di AR (realtà aumentata) VR (realtà virtuale) e MR (mixed reality) potrebbero essere scossi dal prossimo ingresso di Apple, al lavoro ormai da tempo su un proprio visore da destinare al segmento consumer per l’intrattenimento.

HoloLens, va detto, è stato fin dal primo momento riservato all’ambito enterprise. Lo stesso vale per la più recente incarnazione degli occhiali Google Glass.