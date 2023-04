Microsoft porta Windows 11 su HoloLens 2

Microsoft ha annunciato rilascerà Windows 11 per il visore HoloLens 2 entro il mese di giugno. L’aggiornamento sarà gratuito e opzionale, quindi le aziende potranno continuare ad usare Windows 10 (in realtà una versione custom nota come Windows Holographic). Sono state introdotte anche nuove funzionalità in Dynamics 365 Guides.

Windows 11 per Microsoft HoloLens

HoloLens 2 è attualmente il punto di riferimento per i visori AR/VR (realtà aumentata e virtuale) riservati alle aziende. L’upgrade gratuito a Windows 11 garantisce il supporto per le applicazioni esistenti, migliora le prestazioni e aggiunge maggiori protezioni per i dati sensibili.

La novità più importante è per gli sviluppatori. Il nuovo sistema operativo consente di accedere a Edge WebView2 e quindi alla possibilità di integrare le tecnologie web (HTML, CSS e JavaScript) nelle applicazioni native. La disponibilità dell’aggiornamento può essere controllata nelle impostazioni. Come detto è un upgrade opzionale, quindi l’utente può usare ancora Windows 10.

Microsoft ha inoltre annunciato novità per Dynamics 365 Guides. La funzionalità di annotazione consente di disegnare sull’immagine inquadrata dal visore durante una videochiamata. La nuova Restricted Mode permette invece di avere un controllo maggiore sulle app per la realtà mista. Ciò previene eventuali accessi non autorizzati a dati sensibili e informazioni confidenziali.

L’azienda di Redmond ha infine migliorato l’integrazione di Teams. Ora è possibile attivare/disattivare il video prima della chiamata. Gli utenti noteranno inoltre una migliore qualità durante lo streaming. Microsoft aveva confermato lo sviluppo di HoloLens 3, ma non ci sono ulteriori novità sull’argomento.