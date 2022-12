Microsoft HoloLens 2: completa integrazione con Teams

Da tempo è possibile effettuare videochiamate usando Teams su HoloLens 2, ma ora Microsoft ha aggiunto il supporto completo al visore per la realtà mista. È possibile accedere al calendario, partecipare ai meeting e condividere file, grazie all’integrazione con la funzionalità Dynamics 365 Guides. L’azienda di Redmond ha infine confermato lo sviluppo di HoloLens 3, ma prima deve essere trovata la giusta combinazione tra design, hardware e software.

Microsoft Teams per HoloLens 2

Dynamics 365 Guides permette ai dipendenti aziendali di seguire le istruzioni passo-passo di specifiche operazioni. I vari step vengono mostrati davanti agli occhi e sopra gli oggetti del mondo reale. Dynamics 365 Remote Assist consente invece di ricevere assistenza remota attraverso le videochiamate di Microsoft Teams. Ora è disponibile una nuova versione di Dynamics 365 Guides che combina le due app e aggiunge nuove funzionalità.

Gli utenti che indossano HoloLens 2 possono vedere gli schermi condivisi (desktop o mobile) come ologrammi durante lo streaming video. È inoltre possibile accedere al calendario di Teams, trovare e aggiungere contatti, partecipare ai meeting e chiamare direttamente le persone. Il visore permette anche di contribuire alle conversazioni tramite chat testuali, immagini e condivisione di file da OneDrive.

Infine, la nuova versione di Dynamics 365 Guides consente di vedere in 3D ciò che viene disegnato sullo schermo dai partecipanti alla videochiamata su Teams. In un post che descrive l’uso del visore da parte di Toyota, Microsoft conferma lo sviluppo di HoloLens 3. Con la nuova versione sono previsti miglioramenti per display, sensori, tracciamento e autonomia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.