Microsoft lancia il mini PC Windows 365 Link per il cloud

Forse qualcuno ricorderà l’annuncio di Microsoft del 2024 sul Windows 365 Link. È un piccolo dispositivo simile a un mini PC che permette di accedere a Windows 365 nel cloud. Bene, dopo mesi di attesa, finalmente è disponibile all’acquisto negli Stati Uniti e in pochi altri paesi. E il prezzo? Sorprendentemente modesto.

Arriva il mini PC Windows 365 Link di Microsoft per il cloud

Il Windows 365 Link potrebbe sembrare un comune PC di fascia bassa, ma non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. Non esegue Windows in locale e non archivia alcun dato sul dispositivo. Il suo scopo è connettersi al cloud e tenere tutto off-device, per garantire una maggiore sicurezza. Per configurarlo, basta collegarlo a monitor, mouse, tastiera e Internet, e accedere con il proprio account.

Microsoft sul suo blog lo descrive così: “Windows 365 Link è il primo dispositivo hardware Cloud PC che consente agli utenti di connettersi direttamente alla propria macchina virtuale Cloud PC. È una soluzione completa e dedicata di Microsoft. Quando gli utenti accedono al loro Windows 365 Link, vengono connessi alla loro macchina virtuale Windows 365 Cloud PC tramite il servizio Windows 365.”

Le specifiche tecniche

Per i curiosi, ecco cosa c’è sotto il cofano: processore Intel N250, 8GB di RAM, 64GB di storage UFS, supporto per due display, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Ci sono anche alcuni sfondi carini inclusi. Microsoft afferma che il “computer” esegue un piccolo sistema operativo simile a Windows con un footprint minimo, che aiuta a elaborare esperienze locali come il video durante le chiamate Teams.

Disponibilità

Oltre 100 aziende hanno partecipato al programma di anteprima per perfezionare l’esperienza. Inoltre, secondo uno studio (New Technology: The Projected Total Economic Impact™ of Windows 365 and Azure Virtual Desktop), è previsto un significativo ritorno sull’investimento per le aziende che adottano Windows 365 e Azure Virtual Desktop.

Ora, il Windows 365 Link è pronto per il debutto in USA, UK, Nuova Zelanda, Giappone, Germania, Canada e Australia. Costa 349,99 dollari e sarà distribuito tramite rivenditori selezionati.

Il concetto alla base del Windows 365 Link è intrigante: portare la potenza del cloud in un formato mini PC, accessibile ovunque con pochi clic. Ma c’è anche il rischio che rimanga un prodotto di nicchia, troppo limitato per gli utenti consumer e troppo dipendente dalla connessione Internet per molti scenari business. Senza contare la concorrenza agguerrita di Chromebook e altri dispositivi per il cloud già presenti sul mercato.