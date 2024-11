Windows 365 Link è il Mini PC di Microsoft per il cloud

Un nuovo dispositivo sta per fare il suo ingresso nel vivace ambito Mini PC: si chiama Windows 365 Link ed è prodotto direttamente da Microsoft. Appena annunciato dal gruppo di Redmond, farà il suo debutto sul mercato nel corso del prossimo anno, nel mese di aprile. Potrà essere acquistato al prezzo di 349 dollari (in alcuni paesi selezionati).

Mini PC: arriva Windows 365 Link di Microsoft

La spesa è piuttosto contenuta, considerando il marchio. Va però considerato che si tratta di un modello progettato per far leva sulle potenzialità del cloud. Non è dunque pensato per l’esecuzione in locale del sistema operativo e dei software. L’immagine qui sotto ne mostra il design.

Ideato per essere compatto e semplice da usare, non integra ventole per la dissipazione del calore, risultando dunque anche silenzioso durante il funzionamento. Sarà sufficiente collegarlo al monitor (fino a un massimo di due in contemporanea) e alle periferiche (mouse e tastiera) per l’accesso alle macchine virtuali del servizio cloud Windows 365, disponibile anche in Italia a partire dal 2021.

Non tutte le specifiche tecniche sono state svelate. Sappiamo comunque che il Mini PC ha in dotazione un processore Intel (il modello non è stato precisato), 8 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Sul case trovano spazio due porte USB-A 3.2, una USB-C 3.2, uscite video HDMI e DisplayPort e lo slot Ethernet. Non mancano poi Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless.

L’avvio avviene in pochi secondi, la ripresa dallo stato di standby è immediata. Sul fronte software, non mancherà l’integrazione di Copilot per le operazioni di intelligenza artificiale.

Microsoft entra così in un segmento di mercato già presidiato da marchi come HP, Dell e Lenovo, rivolto quasi esclusivamente all’ambito aziendale, proponendo la sua alternativa. Per il momento, la disponibilità di Windows 365 Link è ferma alla fase di anteprima nei territori di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.