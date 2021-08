Windows 365 disponibile in Italia: piani e prezzi

Microsoft ha annunciato la disponibilità generale di Windows 365, il servizio che permette di accedere alla versione cloud di Windows 10 (e Windows 11 dall'autunno) da qualsiasi dispositivo. Le aziende potranno quindi utilizzare applicazioni e contenuti in streaming, senza preoccuparsi di aggiornamenti e altre complesse operazioni. Questi sono i piani e i prezzi per l'Italia.

Windows 365: piani e prezzi in Italia

Windows 365, svelato a luglio durante l'evento Inspire 2021, introduce il concetto di Cloud PC. Il servizio sfrutta Microsoft Azure per offrire una completa “esperienza” Windows 10 o Windows 11, indipendentemente dal dispositivo (Windows, macOS, Android, iOS e prossimamente Linux). Sono disponibili due edizioni: Windows 365 Business per aziende con un massimo di 300 dipendenti e Windows 365 Enterprise per aziende con più di 300 dipendenti.

Le principali differenze sono elencate nella seguente tabella:

Windows 365 Enterprise richiede che ogni utente disponga di una licenza a Windows 10 Enterprise o Windows 11 Enterprise, Microsoft Endpoint Manager e Azure Active Directory P1. Per Windows 365 Business non sono richieste altre licenze. Entrambe le edizioni sono disponibili in tre piani principali: Basic (2 vCPU, 4 GB di RAM e 128 GB di storage), Standard (2 vCPU, 8 GB di RAM e 128 GB di storage) e Premium (4 vCPU, 8 GB di RAM e 128 GB di storage). In totale i piani sono 12 con prezzi compresi tra 18,20 e 147,50 euro/mese/utente.

È disponibile una prova gratuita di 60 giorni. I clienti che già possiedono una licenza Windows 10 Pro possono usufruire di uno sconto fino al 16% sull'abbonamento a Windows 365 Business tramite Windows Hybrid Benefit.