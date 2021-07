Cloud PC: così Microsoft porta Windows sulla nuvola

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo scritto più volte su queste pagine di Cloud PC, un nuovo servizio che Microsoft sembra ormai pronta a presentare in via ufficiale. Consentirà di portare Windows sulla nuvola di Azure, facendo leva sulle potenzialità dell'infrastruttura cloud controllata dal gruppo di Redmond. In estrema sintesi, un vero e proprio PC virtuale, accessibile da remoto, in qualsiasi momento e ovunque, personalizzato con le app, le impostazioni e i contenuti dell'utente.

Cloud PC è il prossimo passo nel personal computing, con il primo PC cloud al mondo. È Windows nel cloud, per te.

L'annuncio di Cloud PC è vicino: Windows ovunque

Sarà parte integrante del pacchetto Microsoft 365, fruibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet (probabilmente qualche limitazione ci sarà). I sottoscrittori potranno così accedere a una versione in streaming di Windows 10 (o Windows 11 non appena disponibile), anche da Android e iOS, oltre ovviamente che dalle piattaforme desktop, incluse Windows on ARM e macOS. Riportiamo di seguito un paio di post comparsi negli ultimi giorni su Twitter per anticiparne caratteristiche e funzionalità.

Un PC cloud è il tuo desktop, le applicazioni, le impostazioni e i contenuti trasmessi con Cloud PC su ogni dispositivo supportato.

Si tratterà di un servizio differente rispetto a Azure Virtual Desktop (ex Windows Virtual Desktop) riservato alle grandi realtà enterprise. In un primo momento dovrebbe debuttare in esclusiva per i business, con una versione consumer in arrivo poco dopo, entro l'anno in corso.

Con un PC cloud avrai un luogo sicuro dove immagazzinare e accedere alle tue applicazioni, ai file e ai documenti. Effettua l'accesso in qualsiasi momento, da ogni dispositivo supportato connesso a Internet.

Non è da escludere che l'annuncio ufficiale di Cloud PC possa giungere già tra oggi e domani, in occasione dell'evento Inspire organizzato da Microsoft e dedicato alla sua rete di partner.