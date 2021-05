Cloud PC: Microsoft porta Windows 10 sulla nuvola di Azure

La grande novità di Microsoft per questo 2021 non sarà Windows 10X, come più volte ipotizzato, ma Cloud PC. Del servizio si parla ormai da lungo tempo, grazie alla comparsa di indiscrezioni e di alcune informazioni ufficiali trapelate online. Ora sembra essere ormai quasi tutto pronto per il debutto, come lascia intuire la pagina pagina di supporto pubblicata dal gruppo di Redmond.

Cloud PC: nuovo servizio di Windows 10 in arrivo

Basato sull’infrastruttura cloud di Azure e su Windows Virtual Desktop, viene definito per la sua natura e le funzionalità proposte anche “Desktop as a Service” o “Windows as a Service”. Le voci di corridoio lo vorrebbero disponibile entro l’estate, con un annuncio che potrebbe andare in scena nelle prossime settimane in occasione dell’evento Build 2021 in programma dal 25 al 27 maggio.

Più nel dettaglio, la pagina portata online da Microsoft ha come obiettivo quello di rispondere alle domande tecniche a proposito delle API di Cloud PC in Microsoft Graph .

Cloud PC sarà un servizio a pagamento, indirizzato in primis ai professionisti. Stando a quanto emerso, garantirà l’accesso tramite infrastruttura remota a macchine virtuali con Windows 10 e la possibilità di scegliere tra più configurazioni, differenziate per quantitativo di RAM, potenza di calcolo garantita dalle CPU e capacità di storage, così da soddisfare le specifiche esigenze di ognuno. Gli utenti saranno sollevati dall’obbligo di gestire gli aggiornamenti, applicati direttamente dalla software house non appena disponibili.

L’integrazione con l’offerta di Microsoft 365 dovrebbe avvenire più avanti, in un secondo momento, in modo da da proporre a chi si muove entro i confini del territorio business un pacchetto di tipo all-in-one dedicato alla produttività.