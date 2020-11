Dell’iniziativa Cloud PC si parla ormai da qualche mese, fin dalla comparsa delle prime indiscrezioni in estate. Solo ora però Microsoft conferma di fatto l’esistenza del progetto, anche se non attraverso un annuncio ufficiale: il riferimento è stato scovato all’interno di un documento del supporto (link a fondo articolo). La testimonianza nello screenshot qui sotto.

Cloud PC: progetto confermato da un documento Microsoft

Il servizio inaugurerà quella che viene definita l’era di Windows as a Service con la possibilità di accedere a un’istanza del sistema operativo in esecuzione sul cloud di Azure da qualunque postazione e dispositivo, anche mobile. Sarà con tutta probabilità indirizzato in un primo momento esclusivamente al mondo business ed enterprise così da sollevare le aziende dall’obbligo di dover continuamente fare i conti con la distribuzione degli aggiornamenti.

Cloud PC porterà Windows 10 sulla nuvola, basandosi sullo stesso principio già adottato per Windows Virtual Desktop. La stessa tecnologia sarà implementata in Windows 10X, in arrivo il prossimo anno, per lo streaming delle app Win32. Questa la descrizione fornita da un annuncio di lavoro pubblicato dal gruppo di Redmond per trovare un Program Manager da impiegare nel team al lavoro sul progetto.