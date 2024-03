Microsoft .NET 7: fine supporto dal 14 maggio 2024

Gli sviluppatori che fanno ancora uso di Microsoft . NET 7 devono valutare di aggiornare il prima possibile. Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha annunciato la data di fine supporto per la versione in questione del noto strumento di sviluppo open source: il 14 maggio 2024.

Microsoft . NET 7: fine supporto dopo 18 mesi

La versione di Microsoft .NET in questione, che è stata rilasciata a novembre 2022, ha ottenuto soltanto 18 mesi di supporto ufficiale. Il colosso di Redmond ha concesso alle versioni dispari (7,9 ecc.) di Microsoft .NET quel periodo di tempo di supporto, noto come Standard Term Support (STS). Le versioni pari (6,8 ecc.) hanno invece il supporto a lungo termine (LTS) della durata di 36 mesi.

Microsoft sottolinea altresì che il 14 maggio è anche lo stesso giorno dell’evento mensile dell’azienda noto come Patch Tuesday, coincidente per l’appunto con il secondo martedì del mese (questo mese, ad esempio, è coinciso con il 13 marzo). Di conseguenza, Microsoft .NET 7 potrebbe ottenere un aggiornamento finale in quella data.

Microsoft informa altresì che il componente Microsoft .NET 7 in Visual Studio verrà modificato in non supportato e facoltativo per Visual Studio 2022 17.6 e Visual Studio 2022 17.4 con gli aggiornamenti di servizio di giugno 2024 che sono attesi per le versioni in questione.

Da tenere presente che dopo la fine del supporto, le applicazioni che usano la versione in oggetto di Microsoft .NET continueranno a venire eseguite. Tuttavia, non saranno rilasciati nuovi aggiornamenti di sicurezza per questa versione. Alla luce di ciò, gli utenti possono continuare a utilizzare tale versione non supportata, ma ciò li esporrà inevitabilmente a vulnerabilità relative alla sicurezza, senza contare che potrebbe non essere possibile accedere al supporto tecnico per le applicazioni Microsoft .NET 7.