Windows 11 KB5035853 in download: è il Patch Tuesday

Siamo giunti all’appuntamento con il Patch Tuesday anche per questo mese di marzo: è in download l’aggiornamento KB5035853 per le versioni 23H2 e 22H2 di Windows 11. Si tratta di un update importante, che porta con sé le novità contenute nel pacchetto Moment 5, già avvistate con il KB5034848 (opzionale) nelle scorse settimane, ma non solo.

Come scaricare KB5035853 per Windows 11

Per scaricarlo e iniziare subito il processo di installazione non bisogna far altro che aprire le Impostazioni e accedere alla sezione Windows Update. In alternativa, è possibile eseguire l’operazione manualmente, recuperando i file .msu dal portale Microsoft dedicato. Al termine è necessario un riavvio del PC che richiede alcuni minuti di attesa.

Per esser certi di vedere comparire le nuove funzionalità introdotte dal Moment 5, assicurarsi di aver attivato la voce “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update, come mostrato nell’immagine qui sotto.

Le novità dell’aggiornamento

Per quanto riguarda invece le nuove funzionalità introdotte da Moment 5, sono legate anzitutto all’intelligenza artificiale, con aggiunte come le skill inedite e il supporto ai plugin di terze parti per Copilot, Generative Erase per l’applicazione Foto e la rimozione dei silenzi in Clipchamp. Altri dettagli nell’articolo dedicato.

KB5035853 porta la versione 23H2 di Windows 11 alla build 22621.3296 e la 22H2 alla build 22631.3296. Include diversi altri miglioramenti. Il primo riguarda lo Strumento di cattura, che ora permette la modifica diretta degli screenshot acquisiti su uno smartphone Android (quando si esegue l’azione sul telefono, compare una notifica sul PC).

La convergenza con l’universo mobile è testimoniata anche da una modifica solo apparentemente poco significante. All’interno delle Impostazioni, nella sezione Bluetooth e dispositivi, la voce relativa a Collegamento al telefono è stata ribattezzata Dispositivi mobile. Ciò significa che le interazioni con lo smartphone saranno gestite sempre più a livello di sistema operativo, senza passare da un’applicazione dedicata. Ricordiamo che è in fase di test una funzionalità che permetterà di utilizzarlo come webcam.

Il Patch Tuesday di questo mese introduce poi il supporto alla tecnologia USB 80 Gbps (in anteprima da gennaio), per i computer dotati di porte compatibili.

A questo si aggiungono l’immancabile elenco di bugfix (uno di questi è relativo all’errore 0x800F0922) e la correzione di problemi legati alla sicurezza (con decine di vulnerabilità risolte). Per saperne di più rimandiamo al blogpost di Microsoft.