Windows 11: quota di mercato su Steam in crescita

Stando a quelli che sono i dati dello Steam Hardware and Software Survey di aprile 2024, gli amanti dei videogiochi, o quantomeno gli appassionati utilizzatori di Steam, sono particolarmente propensi a usare Windows 11. Il sistema operativo più recente di Microsoft ha infatti totalizzato il 45,15% della quota di mercato sulla celebre piattaforma di distribuzione digitale.

Windows 11 ha totalizzato il 45,5% della quota di mercato su Steam

Considerando che lo scorso mese Windows 11 si attestava al 42%, si tratta di un incremento decisamente significativo in un periodo di tempo relativamente breve. Per il precedente Windows 10, invece, la situazione non va per il meglio, in quanto è stato registrato un calo del 51,02%, rispetto al 58,38% di marzo dello scorso anno, ma nonostante ciò continua a rimanere il sistema operativo più usato.

Meno dell’1% di utenti Steam, poi, utilizza ancora Windows 7 a 64 bit per giocare, ma a tal riguardo è bene tenere a mente che Valve ha ufficialmente interrotto il supporto per il sistema operativo in questione, per cui gli utenti che ancora se ne servono potrebbero riscontrare problemi di compatibilità con alcuni titoli più recenti, senza contare che con l’andar del tempo anche questa minima percentuale è destinata a svanire.

Dal sondaggio si apprendono pure altri dati interessati, relativi alle specifiche hardware dei videogiocatori. Si scopre in tal modo che la GPU più utilizzata in questo momento è la Geforce RTX 3060 di Nvidia e che nella maggior parte dei casi i PC dei giocatori hanno 16 GB di memoria RAM.