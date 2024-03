Windows 11: lo smartphone diventa webcam per il PC

Oltre ad annunciare la distribuzione dell’importante aggiornamento KB5034848 con Moment 5 per Windows 11, Microsoft ha confermato l’arrivo di una nuova funzionalità del sistema operativo che può tornare utile a molti: è quella che trasforma lo smartphone in una vera e propria webcam da utilizzare nelle videochiamate su PC. Vediamo di cosa si tratta.

Lo smartphone è una webcam per il PC con Windows 11

In estrema sintesi, la novità permette di utilizzare le fotocamere del telefono al posto di quelle integrata nei computer (spesso di qualità non eccelsa), così da acquisire un segnale video a maggiore risoluzione e più definito, da mostrare poi agli altri partecipanti del meeting.

Sono incluse caratteristiche come la possibilità di effettuare uno switch tra i sensori anteriore e posteriore del telefono, di mettere in pausa lo streaming e di abilitare gli effetti supportati (ad esempio la modalità HDR).

Per farlo sono necessarie due applicazioni. La prima è Collegamento al telefono sul PC (pagina ufficiale). La seconda, invece, è Collegamento a Windows sullo smartphone (in download nelle versioni per Android e iOS).

La compatibilità è inizialmente garantita solo con i telefoni Android (dalla versione 9.0 in poi). Per abilitarla su W11 è necessario aprire le “Impostazioni”, selezionare la voce “Bluetooth e dispositivi”, poi “Dispositivi mobile” e infine premere “Gestisci dispositivi” (se necessario attivando “Consenti a questo PC di accedere ai tuoi dispositivi mobile”).

Rollout e disponibilità: solo per gli Insider

La novità di Windows 11 che trasforma lo smartphone in una webcam per il PC è in fase di distribuzione, ma come sottolineato da Microsoft sul blog ufficiale non risulta ancora accessibile da tutti.

Il rollout interessa infatti, in un primo momento, solo gli Insider coinvolti nei test del sistema operativo. Inoltre, anche per loro l’attivazione è graduale, dunque potrebbe non risultare subito disponibile. Una volta raccolti i feedback necessari e perfezionata, sarà messa nelle mani degli utenti, senza restrizioni.