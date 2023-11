Windows 11: gli smartphone Android faranno da webcam

Microsoft ha progettato Phone Link per permettere di collegare Windows 11 e Android e a quanto pare ben presto l’app potrà essere sfruttata anche per usare la fotocamera dello smartphone come webcam per il PC, analogamente a quanto già permesso da Apple con la feature Continuity Camera su macOS Ventura valida per iPhone.

Windows 11: Phone Link permetterà di usare Android come webcam

Andando più in dettaglio, nel codice sorgente della versione 1.23102.190.0 dell’applicazione Phone Link sono stati individuati dei riferimenti più o meno espliciti all’arrivo della funzionalità in questione. Alcune stringhe di codice sono infatti relatve alla configurazione di un sistema che consente di sfruttare la fotocamera frontale o posteriore dello smartphone come webcam del computer.

Allo stato attuale delle cose si tratta di un’operazione già fattibile, ma per riuscirci bisogna affidarsi all’uso di soluzioni di terze parti, mentre qualora la feature venisse effettivamente implementata direttamente in Phone Link l’uso di altri strumenti diverrebbe praticamente superfluo.

Pare altresì che gli utenti potranno applicare vari filtri, come ad esempio l’HDR e la modalità flou, e potranno usufruire della stabilizzazione dell’immagine, del ritocco del volto e di altre interessanti funzionalità. Dovrebbe essere implementata pure una funzione simile a quella di Apple che consente di centrare in automatico l’inquadratura.

Da tenere presente che attualmente Phone Link è già in grado di accedere alla fotocamera degli smartphone, ma solo eseguendo il buffering.

Resta tuttavia da capre su quali dispositivi la funziona sarà effettivamente disponibile e quanto Microsoft deciderà di implementarla. Maggiori dettagli arriveranno sicuramente nelle prossime settimane.

