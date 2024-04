Microsoft OneDrive: nuova modalità offline su web

Microsoft ha annunciato una nuova modalità offline per OneDrive su web che permette di eseguire diverse operazioni senza connessione ad Internet. La novità è al momento disponibile solo per gli abbonati Microsoft 365 con account business o scolastici. Devono essere anche rispettati specifici requisiti per sistema operativo e browser.

Come funziona la modalità offline

Gli utenti devono innanzitutto scaricare ed eseguire la versione più recente dell’app OneDrive Sync su PC o Mac con almeno Windows 10 e macOS 12 Monterey. La procedura di attivazione della modalità offline verrà avviata automaticamente quando si effettua l’accesso a OneDrive su web con Google Chrome o Microsoft Edge (sono supportati solo i browser basati su Chromium).

Se cade la connessione ad Internet sarà possibile ancora accedere ai file ed eseguire varie operazioni, come apertura delle singole sezioni di OneDrive e visualizzazione delle informazioni sui file. È possibile anche rinominare, spostare e copiare i file. Tutte le modifiche verranno automaticamente sincronizzate al ripristino della connessione. I file (Office e non) verranno aperti con l’app nativa installata sul computer.

Ci sono ovviamente alcune limitazioni. Non è possibile cancellare, scaricare e condividere i file, gestire i permessi di accesso, usare la ricerca e visualizzare la cronologia delle versioni. La modalità offline introduce miglioramenti anche in presenza di connessione. La velocità di caricamento è stata incrementata di tre volte, grazie all’uso della cache locale per conservare i metadati.

La nuova funzionalità si aggiunge a Files On-Demand che consente di accedere ai file da Esplora file su Windows e Finder su macOS. Con offline mode è ora possibile selezionare nel browser i file che devono essere sempre disponibili sul computer.