Microsoft OneDrive: nuove funzionalità IA in arrivo

Microsoft ha comunicato che gli utenti interessati potranno seguire l’evento organizzato per il 3 ottobre. I dirigenti dell’azienda di Redmond illustreranno le novità di OneDrive, il popolare servizio di cloud storage offerto gratuitamente e in abbonamento con Microsoft 365. A fine luglio è stato rimosso il piano con storage illimitato per le aziende.

OneDrive: nuove funzionalità IA

OneDrive è disponibile per gli utenti consumer in forma gratuita (solo 5 GB di storage) e in abbonamento con Microsoft 365. Dal titolo dell’evento “Microsoft OneDrive: The Future of File Management is Here!” si deduce che Microsoft annuncerà nuove funzionalità per la gestione dei file sul cloud, in particolare tramite Microsoft 365. Questo è il video di presentazione scoperto da un noto leaker il 4 settembre.

Gli utenti potranno seguire la diretta con Teams a questo link. Il Presidente del gruppo Collaboration Apps & Platform e quattro Product Manager illustreranno le novità di OneDrive che offriranno accesso più veloce ai file, migliore organizzazione, collaborazione più semplice e maggiore sicurezza. Durante l’evento verranno inoltre mostrate le nuove funzionalità IA relative a ricerca, condivisione e informazione.

Dall’inizio di maggio è disponibile la nuova versione web di OneDrive per aziende e scuole. La sezione For you sfrutta l’intelligenza artificiale per mostrare i file più rilevanti.

Dopo aver rimosso il piano OneDrive for Business con storage illimitato, Microsoft ha preparato un’altra “sorpresa”. A partire dal prossimo 16 ottobre, le immagini caricate nella Galleria e negli Album (creati dagli utenti) verranno contate due volte. Ciò significa che la stessa foto occuperà il doppio di spazio. L’obiettivo è spingere gli utenti ad acquistare storage aggiuntivo.