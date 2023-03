Microsoft OneNote bloccherà 120 estensioni di file dannose

Considerando il fatto che molto spesso OneNote viene sfruttato dai malintenzionati per la diffusione di minacce informatiche tramite la condivisone di elementi dannosi, Microsoft ha ben pensato di incrementare il livello di protezione offerto dal suo servizio. Lo aveva anticipato giorni addietro e nelle ultime ore ha fatto sapere che proprio per questo andrà a bloccare 120 estensioni di file reputate pericolose.

Microsoft OneNote: 120 tipi di file bloccati

Dalla consultazione della roadmap di Microsoft 365 si apprende infatti che OneNote otterrà un incremento della sicurezza a seguito delle continue ondate di attacchi phishing a cui viene sottoposto e che alimentano la diffusione di malware.

Con l’implementazione delle migliore relative alla sicurezza di OneNote, dunque, saranno bloccati 120 tipi di file considerati a rischio, ovvero gli stessi che vengono già bloccati da Outlook, Word, Excel e PowerPoint. Ecco l’elenco completo delle estensioni di file che saranno bloccate, segnalato dall’azienda di Redmond in un nuovo apposito documento.

.ade, .adp, .app, .application, .appref-ms, .asp, .aspx, .asx, .bas, .bat, .bgi, .cab, .cer, .chm, .cmd, .cnt, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .diagcab, .exe, .fxp, .gadget, .grp, .hlp, .hpj, .hta, .htc, .inf, .ins, .iso, .isp, .its, .jar, .jnlp, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mcf, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .mshxml, .msh1xml, .msh2xml, .msi, .msp, .mst, .msu, .ops, .osd, .pcd, .pif, .pl, .plg, .prf, .prg, .printerexport, .ps1, .ps1xml, .ps2, .ps2xml, .psc1, .psc2, .psd1, .psdm1, .pst, .py, .pyc, .pyo, .pyw, .pyz, .pyzw, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .theme, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbp, .vbs, .vhd, .vhdx, .vsmacros, .vsw, .webpnp, .website, .ws, .wsc, .wsf, .wsh, .xbap, .xll, .xnk

Da tenere presente che attualmente OneNote avverte gli utenti che l’apertura degli allegati potrebbe danneggiare i loro dati, ma consente comunque di accedere ai fole condivisi contrassegnati come pericolosi.

Con l’applicazione delle modifiche, invece, l’apertura dei file con estensioni reputate rischiose verrà bloccata a monte e provando ad aprirli agli utenti sarà mostrato un avviso avviso indicante la cosa.

Stando a quanto comunicato, le modifiche cominceranno a venire implementate nella versione 2304 Current Channel (Preview) a OneNote per Microsoft 365 su dispositivi Windows tra la fine di aprile 2023 e la fine di maggio 2023. Le migliorie interesseranno pure le versioni retail di Office 2021, Office 2019 e Office 2016 (Current Channel), ma non nelle versioni con licenza a volume di Office, come Office Standard 2019 o Office LTSC Professional Plus 2021. Tuttavia, non saranno disponibile in OneNote online, per Windows 10, per Mac o per dispositivi Android o iOS.

