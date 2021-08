Microsoft OneNote: unica app con nuovo design

La notizia era stata anticipata a fine 2019, ma ora Microsoft ha fornito ulteriori dettagli sul futuro di OneNote. Nel corso dei prossimi 12 mesi verranno introdotte nuove funzionalità e soprattutto arriverà l'unificazione delle due versioni attuali. Ciò avverrà a partire dalla seconda metà del 2022.

OneNote: app unica per Windows 10 e Windows 11

Microsoft spiega che sono previsti numerosi aggiornamenti, tra cui il restyling dell'interfaccia utente (che interesserà tutte le applicazioni di Office). Verrà inoltre migliorato il supporto per la scrittura a mano libera. Le novità saranno disponibili sia per la versione di OneNote installata con Office (o scaricata a parte) che per la versione integrata in Windows 10 (pubblicata sul Microsoft Store). Ma l'obiettivo finale è unificare le due app, portando le principali funzionalità della versione UWP in quella win32.

A partire dalla seconda metà del 2022, Microsoft inizierà a mostrare un avviso in-app agli utenti che usano OneNote per Windows 10. Sarà possibile quindi effettuare il passaggio all'applicazione desktop. Per le aziende verranno fornite istruzioni più dettagliate in futuro. Entrambe le app funzioneranno anche in Windows 11, dopo l'upgrade da Windows 10. In caso di installazione pulita, la versione UWP dovrà essere scaricata dal Microsoft Store.

Gli utenti possono ovviamente continuare ad usare OneNote per Windows 10, ma l'azienda di Redmond consiglia di passare alla versione desktop entro ottobre 2025, quando terminerà il supporto per Windows 10. Questi cambiamenti non riguardano OneNote per macOS, Android, iOS e web.