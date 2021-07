Office: la nuova interfaccia in anteprima per gli Insider

A fine giugno, pochi giorni dopo l'annuncio di Windows 11, il gruppo di Redmond ha reso noto l'arrivo di un restyling dell'interfaccia per le applicazioni che compongono il pacchetto Office, proprio con l'obiettivo di rendere la UI il più possibile uniforme a quella del nuovo sistema operativo. Oggi gli Insider possono metterla alla prova sui loro schermi grazie al rilascio di una build d'anteprima (Beta Channel, Version 2108 Build 14301.20004).

Prende dunque il via la fase di test che porterà poi la software house a introdurre i cambiamenti per tutti, entro l'anno, interessando gli utenti Microsoft 365, anche quelli fermi a Windows 10. Non si tratta di modifiche radicali, bensì di ritocchi apportati dove necessario al layout, un visual refresh pensato (stando a quanto si legge sul blog ufficiale) per soddisfare le esigenze manifestate nei feedback ricevuti.

#OfficeInsiders on Windows, we just released Version 2108 Build 14301.20004. The visual refresh you’ve been waiting for will become available with this build, though you may not see it yet since it is being rolled out in stages. Thanks for your patience! https://t.co/zjKZIUV5Xw pic.twitter.com/g9SQhkmxpB

— MS Office Insiders (@OfficeInsider) July 7, 2021