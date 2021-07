OfficeSuite: l'alternativa Microsoft Office che compri per tutta la vita

OfficeSuite Home & Business 2021 è in promozione su Amazon a soli €79,99. L'offerta lampo attualmente attiva rende il prezzo di listino più conveniente grazie un ribasso del 20% che corrisponde a uno sconto effettivo di €20.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano mediante corriere.

Office suite: cos'è e a cosa serve, ma soprattutto cosa offe

Avere dei software che possono garantire funzionalità e comodità alle pratiche lavorative è essenziale. Ovviamente tra i più noti figurano quelli di Microsoft, ma non per questo non esistono delle alternative.

Il pacchetto offerto da mobisystems, infatti, garantisce all'utente tutti gli strumenti di cui potrebbe avere bisogno assicurando con un unico pagamento una licenza a vita.

In particolar modo, acquistando questa offerta è possibile installare le applicazioni su un computer Windows, ottenere 5 GB di spazio di archiviazione e utilizzarle per tutto il tempo che si vuole senza limiti alcuni. A partire dal prossimo anno vicolo infatti, non bisognerà rinnovare alcun abbonamento.

Nello specifico, all'interno del pacchetto sono presenti:

Documents ossia il programma che permette di redigere testi e molto altro ancora.

ossia il programma che permette di redigere testi e molto altro ancora. Sheets che è il software per poter gestire i fogli di calcolo in modo agevolato;

che è il software per poter gestire i fogli di calcolo in modo agevolato; Slides ossia il programma che consenta di creare prestazioni in modo creativo;

ossia il programma che consenta di creare prestazioni in modo creativo; PDF per poter aprire i file in questo formato e modificarli a piacimento;

per poter aprire i file in questo formato e modificarli a piacimento; Mail ossia il gestore legato al mondo della posta elettronica.

Lo spazio di archiviazione, invece, consente di salvare tutti i dati più importanti in Cloud così da averli sempre a portata di mano ovunque si vada.

Poi acquistare l'abbonamento OfficeSuite Home & Business 2021 su Amazon a soli €79,99 in offerta lampo. Acquistalo oggi ricevi le informazioni per l'attivazione di a corriere in pochissimi giorni. Le spedizioni sono gratuite per tutti i clienti.