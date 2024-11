Microsoft replica in 3D la Basilica di San Pietro con l'AI

La Basilica di San Pietro è un luogo iconico, che attira a Roma milioni di visitatori ogni anno. Grazie a Microsoft e Iconem (famosa per le copie 3D di monumenti storici e siti archeologici), ora esiste una replica digitale 3D ultra precisa della Basilica. Sì, una copia virtuale identica all’originale, con una precisione millimetrica.

La Basilica di San Pietro in 3D grazie a Microsoft e Iconem

Per realizzare questo capolavoro digitale, il team di Iconem ha praticamente vissuto nella Basilica per tre settimane, scattando oltre 400.000 foto ad alta risoluzione con droni, telecamere e laser. Poi, tutto è stato elaborato usando la potenza del cloud di Microsoft Azure. E come se non bastasse, l’AI ha aggiunto il tocco finale, rendendo la visualizzazione degli interni ed esterni della Basilica ancora più spettacolare.

Ma il contributo dell’intelligenza artificiale non finisce qui. Il laboratorio AI for Good di Microsoft ha tirato fuori dal cilindro alcuni strumenti avanzati per rendere la copia digitale ancora più precisa. L’AI è stata utilizzata anche per individuare crepe e tessere di mosaico mancanti, così da aiutare le autorità della Basilica nei lavori di riparazione.

Esplorare la Basilica come mai prima d’ora

Grazie a questo progetto innovativo, l’eredità storica e architettonica della Basilica di San Pietro è preservata e resa accessibile a persone di tutto il mondo. Presto, con un sito web interattivo e mostre immersive, chiunque potrà vivere la maestosità di questo luogo in modi entusiasmanti, sia digitalmente che di persona.

Il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica, ha detto che questo progetto ci permette di riscoprire ciò che è pienamente umano e connette tutti noi. Grazie alla tecnologia, ora possiamo sperimentare la grandezza della Basilica come mai prima d’ora.