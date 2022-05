Microsoft scopre una variante della botnet Sysrv

Microsoft ha scoperto una nuova variante della botnet Sysrv che sfrutta varie vulnerabilità di Spring Framework e WordPress per colpire server Windows e Linux. L’obiettivo dei cybercriminali è prendere il controllo dei computer per installare malware, tra cui il noto cryptominer XMRig. Per rilevare e bloccate questo tipo di minaccia è necessario utilizzare avanzate soluzioni di sicurezza, come Bitdefender GravityZone.

I ricercatori del Microsoft Security Intelligence Team hanno scoperto la nuova variante Sysrv-K con funzionalità aggiuntive rispetto alla botnet originale, le cui attività sono state rilevate a partire da dicembre 2020. L’obiettivo finale è sempre quello di installare un miner che sfrutta le risorse hardware per generare criptovalute Monero. Cambiano però gli exploit, ovvero le vulnerabilità usate come porta di ingresso.

La variante Sysrv-K effettua innanzitutto la scansione di Internet alla ricerca di web server non aggiornati con sistema operativo Windows o Linux. Le vulnerabilità, tutte risolte tramite le patch delle rispettive software house, sono vecchi bug nei plugin di WordPress e nuovi bug nella libreria Spring Cloud Gateway (CVE-2022-22947).

We encountered a new variant of the Sysrv botnet, known for exploiting vulnerabilities in web apps and databases to install coin miners on both Windows and Linux systems. The new variant, which we call Sysrv-K, sports additional exploits and can gain control of web servers.

