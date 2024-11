Microsoft Store: addio alla scheda Arcade

A settembre del 2023, Microsoft ha presentato la funzione Instant Games, per permettere agli utenti di giocare con specifici titoli senza doverne effettuare preventivamente il download dal Microsoft Store, accedendo ala scheda Arcade, inclusa nella sezione Giochi dello stesso. L’annuncio è stato fatto quando l’azienda ha cominciato a distribuire l’aggiornamento Moment 4 per Windows 11, ma la funzione ha iniziato a essere effettivamente accessibile solo a febbraio 2024. Nonostante la sua “giovane età”, però, si appresta già a uscire di scena.

Microsoft Store: addio alla funzione Instant Games

Adesso, infatti, aprendo la scheda “Arcade” del Microsoft Store viene mostra una notifica indicante cil fatto che il colosso di Redmonmd rimuoverà “Instant Games” a partire dal 14 novembre. Ciò significa che non sarà più possibile giocare con i suddetti titoli senza scaricarli dallo store.

L’avviso recita infatti quanto segue: “A partire dal 14 novembre 2024, Arcade verrà rimosso dal Microsoft Store. Puoi continuare a scaricare i tuoi giochi, ma il gioco immediato non sarà più disponibile”.

I giochi istantanei nel Microsoft Store offrivano agli utenti un modo decisamente interessante per passare il tempo senza sacrificare lo spazio di archiviazione del PC. Gli utenti dovevano semplicemente aprire la sezione “Arcade” del negozio, selezionare un gioco e premere il pulsante “Gioca”. Microsoft avrebbe quindi caricato una nuova finestra per avviare immediatamente il gioco.

Sfortunatamente, pare che Instant Games non abbia riscosso molto successo tra gli utenti, almeno non tanto quanto auspicato dal colosso di Redmond il che potrebbe probabilmente essere il motivo per cui l’azienda ha deciso di rimuovere la funzione dal negozio.