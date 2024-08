Microsoft Store: arriva la sezione Download

La nuova versione di anteprima del Microsoft Store introduce una novità degna di nota: la sezione Download. È stata appena rilasciata dal gruppo di Redmond agli Insider presenti nei canali Canary e Dev. Si tratta di un’esclusiva per Windows 11 che va a colmare una lacuna in molte occasioni segnalata dagli utenti, rendendo più chiara e meglio organizzata l’esperienza offerta.

Download e Raccolta: come cambia il Microsoft Store

Al momento, l’interfaccia è quella visibile nello screenshot qui sotto. C’è la sola scheda Raccolta incaricata di mostrare le applicazioni scaricate e l’eventuale disponibilità degli aggiornamenti.

Con l’introduzione di Download (nella versione inglese Downloads), invece, si passa al layout visibile di seguito. C’è una nuova pagina dedicata, introdotta proprio per andare incontro ai feedback di coloro che ritengono la gestione odierna delle app installate poco intuitiva. Anzi, confusionaria per dirla tutta.

Al suo interno, mostra sia gli aggiornamenti in corso sia quelli recenti, oltre ai download attivi (se sono stati messi in coda e non ancora completati).

La scheda Raccolta riceve inoltre alcuni miglioramenti. Nel dettaglio, uno di questi riguarda i filtri attivati di default. Un altro, l’inclusione di una barra di ricerca utile per trovare le app anche specificando anche il nome dello sviluppatore o di chi le ha pubblicate.

Eventi in-game e nuovo badge per i siti Web

In alcuni territori (non sono stati specificati nell’annuncio), l’update ha avviato una sperimentazione che mette in evidenza gli eventi in-game associati a una selezione di giochi. Inoltre, il badge del Microsoft Store che è possibile integrare sui siti Web per invitare i visitatori a scaricare le applicazioni è stato ridisegnato.

Come sempre accade in questi casi, le novità qui elencate saranno sottoposte a una fase di test. In caso di via libera, se non saranno individuati problemi, arriveranno nella versione finale del software con uno dei prossimi aggiornamenti.