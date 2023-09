Microsoft Surface Go 4 solo per utenti business

Durante l’evento di ieri sera, Microsoft ha svelato i nuovi Surface Laptop Go 3 e Surface Laptop Studio 2. Era atteso anche il lancio del Surface Go 4, ma non è avvenuto. In realtà, l’azienda di Redmond offrirà il dispositivo 2-in-1 solo agli utenti business.

Surface Go 4: specifiche complete

Il Surface Go 4 è un dispositivo 2-in-1, quindi può essere usato come un notebook tradizionale o un tablet staccando la tastiera (venduta a parte). Il design non è cambiato rispetto al Surface Go 3, ma sono stati aggiornati alcuni componenti interni. Lo schermo touch PixelSense conserva la diagonale di 10,5 pollici e la risoluzione di 1920×1280 pixel.

I processori dual core Intel Pentium Gold 6500Y e Core i3-10100Y sono stati sostituiti dal processore quad core Intel N200. La dotazione hardware comprende inoltre 8 GB di RAM LPDDR5, 64/128/256 GB di storage, fotocamere frontale e posteriore full HD, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, porte Surface Connect e USB Type-C, card reader microSDXC, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e NFC.

Microsoft ha eliminato il modulo 4G, quindi è necessario acquistare il precedente modello per la connettività mobile. La batteria garantisce un’autonomia fino a 12,5 ore. Oltre alla tastiera cover, gli utenti possono acquistare la Surface Pen. L’azienda di Redmond ha migliorato la riparabilità, quindi è possibile sostituire diversi componenti, tra cui schermo, scheda madre, batteria, fotocamere e altoparlanti.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro, ma è possibile installare anche Windows 10 Pro. Il Surface Go 4 sarà in vendita dal 3 ottobre. Il prezzo base (64 GB) è 579,00 dollari.