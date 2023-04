Microsoft Surface Laptop Go 2 crolla al MINIMO STORICO su Amazon

Amazon apre le porte ad una offerta straordinaria su Microsoft Surface Laptop Go 2, il PC portatile elegante, leggero e performante che oggi puoi portarti a casa al suo minimo storico: solo 664 euro invece di 879.

E con la spedizione Prime inclusa potresti riceverlo a casa già domani dandoti la possibilità di scoprire le performance di un laptop eccezionale.

Microsoft Surface Laptop Go 2 in offerta: cosa c’è da sapere

Il Surface Laptop Go 2 è la seconda generazione del portatile targato Microsoft, che offre un’eccellente qualità sotto praticamente ogni punto di vista. Ha un corpo solido e ben costruito, con un design raffinato e moderno.

Lo schermo è uno straordinario touchscreen da 12,4 pollici con formato 3:2, ideale per la produttività e lo streaming. Il processore è un veloce Intel Core i5 di 11esima generazione, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di SSD. La batteria dura fino a 13,5 ore, garantendoti una grande autonomia.

Il Surface Laptop Go 2 è perfetto per le attività quotidiane, come navigare online, scrivere documenti, gestire fogli di calcolo e guardare video. Puoi anche usare la penna Surface (venduta separatamente) per scrivere o disegnare sullo schermo con precisione e facilità.

La tastiera è confortevole e silenziosa, mentre il touchpad è ampio e reattivo. La fotocamera HD integrata ti permette di fare videochiamate di qualità con i tuoi amici o colleghi.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile e acquista subito il Microsoft Surface Laptop Go 2 su Amazon al suo prezzo migliore di sempre. Un’occasione unica per rivoluzionare la tua produttività.

