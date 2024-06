Microsoft Surface Laptop Go 3: la versione con i5 e 16/256GB scontata di 385€ su Amazon

Gli appassionati di tecnologia e i professionisti in cerca di un dispositivo portatile ad alte prestazioni non possono perdere l’ultima offerta di Amazon. Il Microsoft Surface Laptop Go 3, un laptop noto per il suo design elegante e le sue prestazioni eccellenti, è ora disponibile a soli 764,70 euro rispetto al prezzo originale di 1.149 euro. Con uno sconto significativo del 33%, questa offerta rappresenta un’opportunità eccezionale per chiunque desideri aggiornare il proprio equipaggiamento tecnologico.

Caratteristiche principali del Microsoft Surface Laptop Go 3

Il Microsoft Surface Laptop Go 3 è un dispositivo che combina potenza, portabilità ed eleganza. Dotato di un display touchscreen PixelSense da 12,4 pollici, offre una risoluzione di 1536 x 1024 pixel, garantendo immagini nitide e colori vividi. Questo schermo di alta qualità è ideale per lavorare, studiare, guardare video e molto altro.

Sotto il cofano, il Surface Laptop Go 3 è equipaggiato con un processore Intel Core i5, che assicura prestazioni veloci e reattive. Con 16 GB di RAM, il multitasking diventa un gioco da ragazzi, permettendo di gestire senza problemi più applicazioni contemporaneamente. L’unità di archiviazione SSD da 256 GB offre ampio spazio per file, documenti, applicazioni e garantisce tempi di avvio e caricamento estremamente rapidi.

Il design del Surface Laptop Go 3 è uno dei suoi punti di forza. Con un peso di appena 1,13 kg, è estremamente leggero e portatile, perfetto per chi è sempre in movimento. La sua scocca in alluminio conferisce un aspetto premium e una sensazione di robustezza, mentre la tastiera full-size con un trackpad di precisione offre un’esperienza di digitazione comoda e precisa.

Inoltre, l’autonomia della batteria è un altro grande vantaggio: con fino a 15 ore di utilizzo, è possibile lavorare o studiare per l’intera giornata senza dover cercare una presa di corrente. Con un prezzo scontato di 764,70 euro, il Microsoft Surface Laptop Go 3 è un’opzione irresistibile per chiunque cerchi un laptop potente e versatile. Questa offerta esclusiva su Amazon rappresenta un’occasione unica per ottenere un dispositivo di alta qualità a un prezzo molto competitivo. Approfittate della consegna rapida e gratuita offerta da Amazon Prime e del pagamento a rate con Cofidis per ricevere il vostro nuovo laptop in tempi brevissimi e iniziare subito a godere delle sue straordinarie funzionalità.