NVIDIA annuncia le GeForce RTX 5060 e RTX 5060 Ti

NVIDIA ha annunciato le nuove GPU desktop della serie RTX 5060. Oltre al modello base c’è una versione Ti con prestazioni superiori. L’azienda californiana ha quindi completato il lancio delle GPU basate sull’architettura Blackwell, dopo le GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070 svelate al CES 2025 di Las Vegas.

Specifiche delle GeForce RTX 5060

Le GeForce RTX 5060 e RTX 5060 Ti sono realizzate da TSMC con tecnologia di processo a 4 nanometri. Integrano 21,9 miliardi di transistor e occupano un’area di 181 mm2. La GeForce RTX 5060 ha 3.840 CUDA Core con frequenza base di 2,20 GHz e massima di 2,50 GHz. Ci sono inoltre 30 Ray Tracing Core di quarta generazione che raggiungono i 58 TFLOPS e 120 Tensor Core (AI) di quinta generazione che offrono prestazioni fino a 614 TOPS.

La GeForce RTX 5060 Ti ha invece 4.608 CUDA Core con frequenza base di 2,41 GHz e massima di 2,57 GHz. Ci sono inoltre 36 Ray Tracing Core che raggiungono i 72 TFLOPS e 144 Tensor Core (AI) che offrono prestazioni fino a 759 TOPS. La dotazione di memoria GDDR7 è 8 GB per RTX 5060 e 8/16 GB per RTX 5060 Ti con bus a 128 bit e velocità di 28 Gbps.

Supportano ovviamente lo standard PCI Express 5.0, oltre a tutte le tecnologie recenti di NVIDIA, come DLSS 4. Possono gestire fino a quattro monitor con risoluzione 4K e refresh rate di 165 Hz, collegati alle uscite DisplayPort 2.1b (tre) e HDMI 2.1b (una).

La GeForce RTX 5060 Ti sarà in vendita dal 16 aprile, mentre per la GeForce RTX 5060 si dovrà attendere fino al mese di maggio. Il prezzo base della GeForce RTX 5060 Ti è 405 euro. A maggio arriveranno anche le versioni per notebook.