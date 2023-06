Microsoft Surface: parti di ricambio sullo store

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle parti di ricambio per i Surface. Gli utenti che vogliono riparare il proprio dispositivo “fuori garanzia”, senza rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato, possono acquistare schermo, tastiera, batteria e altri componenti hardware sullo store dell’azienda di Redmond. Il servizio viene inizialmente offerto in tre paesi (Stati Uniti, Canada e Francia).

Riparazioni fai da te per utenti esperti

Diversi produttori hanno avviato un programma di riparazione per consentire agli utenti di sostituire i componenti danneggiati, evitando l’acquisto di un nuovo dispositivo. I Surface più recenti sono stati progettati per offrire un accesso più semplice ai componenti interni, quindi l’operazione è (quasi) alla portata di tutti.

Utilizzando gli utensili venduti da iFixit e le guide di servizio è possibile sostituire le parti di ricambio. La disponibilità dei componenti dipende dal modello di Surface. Come è noto, il Surface Pro 7 è uno dei peggiori in assoluto per quanto riguarda la riparabilità. Infatti, l’unica parte sostituibile è il cavalletto (49,99 dollari).

Queste sono le parti di ricambio in vendita per ogni modello:

Surface Pro 7: cavalletto

Surface Pro 8: cavalletto, schermo SSD, porta SSD

Surface Pro 9: cavalletto, schermo, SSD, batteria, USB-C, porta Surface Connect, cover posteriore, altoparlanti, Wi-Fi, modulo termico, fotocamere frontali e posteriore, portafotocamera, pulsanti di accensione e volume, porta SSD

Surface Pro 9 5G: cavalletto, schermo, SSD, batteria, USB-C, jack audio, porta Surface Connect, cover posteriore, altoparlante, modulo termico, fotocamere frontale e posteriore, portafotocamera, pulsanti di accensione e volume, porta SSD

Surface Laptop 3: schermo, tastiera, SSD, piedini in gomma

Surface Laptop 4: schermo, tastiera, SSD, piedini in gomma

Surface Laptop 5: schermo, tastiera, SSD, batteria, piedini in gomma, USB-C, jack audio, porta Surface Connect, altoparlanti, Wi-Fi, modulo termico

Surface Laptop Go 2: schermo, tastiera, SSD, batteria, piedini in gomma, lettore di impronte digitali, porta Surface Connect

Surface Laptop Studio: schermo, tastiera, SSD, batteria, porta Surface Connect, USB-C, jack audio, tastiera/trackpad, piedini in gomma

Surface Studio 2+: schermo, SSD, modulo termico, alimentatore interno, piedini in gomma

Il componente più costoso è lo schermo del Surface Studio 2+: 1.749,99 dollari. Tutti i rivenditori possono accedere al catalogo delle parti di ricambio. L’acquisto da parte degli utenti è possibile solo nei suddetti paesi, ma presto verranno aggiunti altri mercati.

