Microsoft Teams: controllo di webcam e audio semplificati

Microsoft Teams è sicuramente una delle soluzioni per la comunicazione che nel corso degli ultimi tempi ha saputo maggiormente attirare in maniera particolare l’attenzione degli utenti di tutto il mondo, in special modo in ambito aziendale o comunque quando risulti necessario fare riunioni online e grazie pure all’implementazione di Copilot. A tal riguardo, nel corso delle ultime ore il colosso di Redmond ha deciso di implementare alcune nuove e utili funzioni per il suo servizio.

Microsoft Teams: nuove funzioni per controllo webcam e audio

Microsoft, infatti, sta offrendo agli utenti di Teams un modo più semplice per controllare le funzioni audio e video durante le riunioni. L’azienda ha cominciato a testare strumenti facilmente accessibili per cambiare fotocamera, sorgenti audio, uscita degli altoparlanti e molto altro.

Le nuove funzioni indicate poc’anzi vengono rese disponibili con un aggiornamento rilasciato da qualche ora a questa parte per la Public Preview di Microsoft Teams.

Nella versione attuale di Microsoft Teams, è necessario mettere mano a più meno e impostazioni per riuscire a cambiare la fotocamera adoperata, per regolare lo sfondo o passare da un altoparlante integrato a uno cablato.

Le nuove funzionalità consentono agli utenti della piattaforma di accedere a tutto ciò semplicemente cliccando sul simbolo della freccia verso il basso accanto al pulsante della fotocamera o del microfono sulla barra degli strumenti della riunione, il quale permette di aprire un menu dedicato da cui apportare le modifiche desiderate.

Ci sono anche opzioni per abilitare soppressione del rumore, audio spaziale e sfondi virtuali. Tutte queste impostazioni si trovavano di solito in una barra laterale accessibile esplorando il menu delle impostazioni.