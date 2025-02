Microsoft Teams: feed simile a quello di Facebook

Secondo le fonti di Tom Warren (The Verge), Microsoft ha avviato i test per un feed integrato direttamente in Teams. Il design è simile a quello di Facebook. Prenderà in pratica il posto di Workplace che Meta chiuderà nel 2026. Maggiori informazioni verranno sicuramente divulgate durante la conferenza Build (19-22 maggio 2025).

Storyline nella chat di Teams

Meta ha annunciato Workplace nel 2016. È una piattaforma collaborativa con chat, condivisione file e conferenze audio/video. A fine 2021 era stata annunciata l’integrazione con Teams. A causa dello scarso successo, l’azienda di Menlo Park ha comunicato a maggio 2024 che il servizio verrà chiuso il 1 giugno 2026 (dal 1 settembre 2025 sarà accessibile solo in modalità lettura).

Microsoft ha deciso di sviluppare un’alternativa. Nella sezione Chat di Teams verrà aggiunta la scheda Storyline che permette di accedere ad un feed simile a quello di Facebook. Nella parte superiore ci sono immagine di copertina, immagine del profilo, nome dell’utente, numero di post, follower e following. Sarà possibile pubblicare post e commentare quelli dei colleghi di lavoro.

Storyline è basato su Viva Engage, erede di Yammer. Viva Engage era già disponibile in Teams, ma era accessibile tramite una scheda separata (nascosta). Microsoft ha ora integrato la funzionalità Storyline di Viva Engage direttamente nell’interfaccia principale di Teams.

Il pulsante di Teams usato per inviare un messaggio diretto o creare un nuovo canale includerà l”opzione per creare un nuovo post Storyline. Microsoft offrirà alcune funzionalità a pagamento e gli amministratori IT potranno decidere chi può creare nuovi post o aggiungere determinati contenuti. L’anteprima pubblica sarà disponibile nei prossimi mesi.