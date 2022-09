Microsoft Teams: interpretazione linguistica nelle riunioni

Per gli utenti di Microsoft Teams non c’è solo la cattiva notizia relativa all’esistenza di un grave bug nella versione desktop del servizio emersa nelle scorse ore, ma anche una buona nuova: la recentissima implementazione dell’interpretazione linguistica durante le riunioni.

Microsoft Teams: interpretazione linguistica in riunione

Microsoft, infatti, ha da poco annunciato la disponibilità su larga scala della funzionalità in questione in Meetings di Microsoft Teams, al fine di cercare di soddisfare le esigenze delle società multinazionali e multilingue e delle aziende che lavorano in tutto il globo e di facilitare la comunicazione nel mondo virtuale quando vengono adoperati idiomi differenti.

Grazie alla funzione in questione, gli interpreti professionisti potranno convertire il messaggio di chi sta parlando in una lingua differente senza creare interruzioni. L’interpretazione avviene quindi in simultanea, per cui i partecipanti alla riunione che parlano lingue diverse possono collaborare tra loro in maniera altamente efficiente e senza intoppi.

Inoltre, per garantire l’inclusività, l’interpretazione linguistica consente agli utenti di ascoltare una riunione nella lingua che preferiscono, collaborare a riunioni multilingue e rendere i contenuti parlati accessibili a tutti i partecipanti.

Adoperando la nuova funzione, gli organizzatori possono invitare gli interpreti a una riunione mediante le apposite opzioni offerte da Meetings e questi possono iniziare il loro lavoro immediatamente dopo aver partecipato alla riunione.

Da notare che già a marzo dell’anno corrente il colosso di Redmond aveva introdotto una funzione in Microsoft Teams che andava ad offrire la traduzione linguistica in tempo reale, un’altra opzione parecchio utile per cercare di abbattere le barriere linguistiche tra gli utenti.