Microsoft Teams: si può decidere dove salvare i download

In un’epoca in cui lo smart working sembra ormai essere ben affermato, Microsoft Teams è diventato uno strumento essenziale per molti gruppi di lavoro. La celebre app di comunicazione e collaborazione online offre infatti l’integrazione completa con la quasi totalità delle soluzioni di casa Microsoft, come nel caso dei prodotti e dei servizi compresi nell’abbonamento a Microsoft 365, e con molti software di terze parti. Non deve quindi sorprendere il fatto che con sempre maggiore frequenza Microsoft Teams vada ad arricchirsi con nuove e utili funzionalità, come quella da poco preannunciata relativa alla possibilità di decidere dove salvare i download.

Microsoft Teams: il client desktop farà scegliere la cartella per i download

Allo stato attuale delle cose, per impostazione predefinita i file di Teams vengono salvati nella cartella Download del sistema operativo in uso. Con prossimi aggiornamenti del client desktop per Windows e macOS, però, gli utenti dovrebbero poter essere messi in condizione di impostare qualsiasi posizione come quella preferita per i download.

A comunicare la buona nuova è stata Microsoft stessa, tramite la pagina Web dedicata alla roadmap di Microsoft 365, indicando la nuova funzione appena descritta con l’ID 94719. Va tuttavia tenuto conto che per quel che concerne le tempistiche relative alla nuova funzione viene riportato come periodo utile maggio, ma considerando che il mese è ormai giunto al termine appare decisamente improbabile, quindi sarà sicuramente necessario attendere un po’ di più (si spera non troppo).

Invece, per quel che concerne la possibilità di definire una posizione differente per il salvataggio dei file tramite la versione Web di Microsoft Teams o con le app per device mobile, al momento la cosa non sembra fattibile e non ne viene fatta menzione, ma non è escluso che prossimamente possano essere apportate modifiche pure su questi fronti.

