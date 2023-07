Midjourney: nuovo aggiornamento introduce il Panning

A relativamente pochi giorni dall’aggiornamento di Midjourney alla versione 5.2, che ha introdotto la sensazionale feature dello zoom-out per espandere i confini delle immagini generate dall’IA, gli sviluppatori modificano la medesima funzionalità per ampliarla, o meglio per perfezionarla. Se lo zoom-out consente di allargare la composizione verso ogni direzione immaginando uno scenario più ampio, il nuovo “Panning” permette di espandere un’immagine verso una singola direzione senza cambiare il contenuto ma integrando la scena ritratta.

Midjourney lancia il Panning, come funziona?

L’update reso noto tramite Discord è molto semplice all’atto pratico: una volta generata l’immagine ed effettuato l’upscaling è possibile vedere sotto alla composizione quattro frecce, esattamente come potete notare nello screenshot sottostante. Cliccando su una di tali frecce, l’immagine si estenderà nella direzione corrispondente.

Digitando “/settings” e cliccando su Remix, poi, sarà possibile modificare il prompt man mano che si estende l’immagine per raccontare storie panoramiche. Il Panning, dunque, porta all’estensione dell’immagine a risoluzioni particolarmente elevate, effettuando anche espansioni ripetute. Al momento, però, le variazioni non sono supportate sulle immagini panoramiche e non è possibile eseguire la panoramica sia orizzontalmente che verticalmente sulla stessa immagine.

Il Panning è compatibile per immagini che possono andare oltre la risoluzione massima di 1024px x 1024px in una singola direzione ed è supportato da Midjourney 5, 5.1, 5.2 e niji 5.

Tra le altre novità di Midjourney 5.2 ricordiamo esserci anche l’inpainting per la sostituzione di parti mancanti o danneggiate di un’immagine con contenuti pertinenti, e la Variazione per sperimentare con diversi design nella stessa immagine creata dall’intelligenza artificiale.