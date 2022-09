Migliora il tuo inglese online con British Council

Vorresti imparare l’inglese ma non hai tempo? Grazie ai corsi al 100% online di British Council, non solo otterrai piani di studio personalizzati in base al tuo livello di abilità, ma potrai anche scegliere l’orario delle lezioni. Così puoi imparare a tuo ritmo, senza scombinare troppo la tua routine.

British Council è un’organizzazione culturale britannica presente in 110 paesi in tutto il mondo che lavora direttamente con gli utenti per aiutarli ad acquisire le competenze necessarie all’apprendimento della lingua inglese, sia per i viaggi che per socializzare o migliorare la comunicazione sul posto di lavoro. Istruzione di alta qualità e qualifiche riconosciute a livello internazionale sono i cavalli di battaglia dei British Council, che lavora in Italia fin al 1945.

Come fuziona English Online di British Council

Il corso online proposto da British Council è progettato con tutta la competenza dei docenti più esperti. Come funzionano le lezioni di English Online? La promessa dell’organizzazione è aiutarti ad acquisire fiducia e migliorare le tue capacità nel parlare, nella pronuncia e nel vocabolario. Grazie ai piani di studio con percorsi di apprendimento personalizzati, inoltre, potrai raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi. Per questo motivo English Online è più adatto a studenti con un livello QCER di A1 o superiore.

English Online è disponibile con piano d’abbonamento mensile, per adeguarsi al tuo budget e stile di vita. Tutti i piani includono:

Accesso illimitato ai materiali di studio e attività con tutti i piani

Accesso a webinar di grammatica tenuti da insegnanti esperti.

Certificati e badge di British Council

7 giorni di prova gratuita per i piani Gold e Platinum (2 classi di gruppo o 1 classe privata)

Iscrivendoti oggi tramite questo link potrai ottenere uno sconto del 30% su qualsiasi piano. Quelli disponibili sono Silver (5 crediti) a 50 euro al mese, Gold (10 crediti) a 82 euro al mese e Platinum (15 crediti) a 102 euro al mese. Puoi utilizzare i tuoi crediti per prenotare le lezioni di gruppo e private. Ogni lezione di gruppo da 55 minuti vale 1 credito, mentre ogni lezione privata da 25 minuti 2 crediti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.